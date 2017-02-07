НАТО не намерено направлять в Молдавию военных, открывая в стране офис по связи, это дипломатическая миссия. Как передает РИА Новости, об этом заявила замгенсека альянса Роуз Гетемюллер.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что выступает против открытия Бюро связи НАТО в Кишиневе.

«В этом году новый офис НАТО по связи будет открыт в Кишиневе. Это не военная база, а небольшая дипломатическая миссия, состоящая из гражданских лиц. Солдат НАТО в Молдавии не будет. У НАТО открывались офисы и в других странах-партнерах, таких как Россия, Украина и Грузия», — заявила Гетемюллер после встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном.