«Несомненно, Армения нуждается в серьезных фундаментальных реформах, и является аксиомой, что по соображениям региональной безопасности, стране противопоказаны потрясения. Но имеет ли нынешнее правительство потенциал для преодоления предстоящих испытаний, и насколько «далеко» может пойти правительство? Похоже, это остается вопросом вопросов, и пока он остается безответным.

Понятие «реформ», в которых нуждается Армения, относительно, поскольку этот постсоветский экономический уклад, который рядом международных экспертов назван «путиномикой», по сути нереформируем ни в одной постсоветской стране, тем более в Армении».

Об этом пишет политолог Рубен Меграбян в своей колонке в «Аравот».

Далее автор продолжает:

«Армянская «путиномика», в отличие от российской, лишена углеводородной ренты. Однако, имея почти ту же самую институциональную структуру и логику функционирования, она была максимально адаптирована к российской системе и «паразитировала» на ней.

Однако, мировой финансовый кризис убил эту армянскую «путиномику» очень быстро, по объективным причинам. Абсурд, когда не имеющая нефти Армения от падения цен на нефть не выигрывает, а наоборот – ее сводит судорогами, и экономика Армении с 2009 г топчется на месте».

В заключении Меграбян заявил: «Да, «путиномика» в Армении давно мертва, но вместе с ней – и воля к тому, чтобы выйти из захвата клещей «путиномики» российской. Нынешнее экономическое положение Армении – следствие порочных политических решений, принятых на основе близоруких политических расчетов».