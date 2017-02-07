Хотя международные организации и посредники более 20 лет занимаются урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, земли, находящиеся под оккупацией, все еще не освобождены. Однако сегодня благодаря политической воле Президента Ильхама Алиева обеспечено безопасное возвращение вынужденных переселенцев на территории, освобожденные от оккупации. Уже наступило время перейти от концепции к практическим действиям в урегулировании конфликта.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом 7 февраля сказал руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев в интервью представителям медиа, посетившим село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

«Считаем, что этот проект, реализуемый в соответствии с Распоряжением главы государства о восстановлении села Джоджуг Мерджанлы, станет пилотным в процессе возвращения вынужденных переселенцев в родные края, и будет учтен международными организациями. Проект, осуществляемый по инициативе и воле Президента Азербайджана, поддерживается и международной общественностью. Верховный комиссариат ООН по делам беженцев и другие международные структуры продемонстрировали решительную волю в этом вопросе»,- сказал Хикмет Гаджиев.