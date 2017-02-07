Похоже, что акционеры Facebook решили исключить Марка Цукерберга из совета директоров. По крайней мере, согласно информации Лайфа, об этом сообщает колумнист издания VentureBeat.

Наиболее вероятной причиной глобальных кадровых изменений называют недовольство инвесторов новой структурой акционерного капитала компании, утверждённой в 2016 году. Принятая схема якобы смещает баланс в пользу Цукерберга и не даёт проекту Facebook развиваться дальше.

С возможным смещением Цукерберга инвесторы связывают и некоторые другие ожидания. Некоторые из них считают, что для управления компанией стоит нанять человека «со стороны», который, благодаря независимому взгляду на вещи, может улучшить корпоративное управление и утвердить более ясный план действий для развития проекта.

Отметим, официального комментария представителей Facebook издание не приводит.