Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о проведении 110-летнего юбилея академика Гасана Алиева.

В 2017 году исполняется 110 лет со дня рождения выдающегося ученого-естествоиспытателя Азербайджана, лауреата Государственной премии республики, заслуженного деятеля науки, академика Гасана Алирза оглу Алиева.

Согласно распоряжению, с целью обеспечения достойного проведения 110-летнего юбилея выдающегося ученого и известного общественного деятеля Гасана Алиева, внесшего значительный вклад в сокровищницу науки Азербайджана, Национальной академии наук совместно с министерством экологии и природных ресурсов и министерством сельского хозяйства поручено подготовить и реализовать план мероприятий, посвященных 110-летнему юбилею Гасана Алиева.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.