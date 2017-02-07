Подозреваемого в убийстве чемпиона по тайскому боксу Сергея Лащенко азербайджанца Гасанова Бабека Дамира оглы посетили в СИЗО города Одессы.

Как сообщает «Одесский паблик», его доставили в Одессу 6 февраля из Российской Федерации.

Так, в конце 2016 года Санкт-Петербургский городской суд решил экстрадировать азербайджанца в Украину.

Еще 8 октября прошлого года заместитель начальника рабочего аппарата Укрбюро Интерпола Евгений Паниотов уточнил, что первая часть необходимых для его выдачи документов уже была передана российской стороне.

«Его задержали в Петербурге. Мы им предоставили на их запрос информацию, подтверждающую, что правоохранительные органы Украины этого человека разыскивают, и копии необходимых документов. Также мы проинформировали Генеральную прокуратуру и инициаторов розыска, чтобы они готовили документы, необходимые для последующей экстрадиции в Украину. Согласно правилам, при процедуре экстрадиции лицо передается органами в то место, где проходит досудебное расследование, то есть в Одессу», — разъяснил ситуацию Паниотов.

Напомним, что Лащенко застрелили из травматического пистолета на территории Еврейской больницы 8 апреля 2015 года. Этому предшествовал конфликт между Лащенко и его убийцами в центре Одессы, где произошла драка, после которой злоумышленники скрылись с места происшествия, а Лащенко отправился в больницу за медицинской помощью. Спустя некоторое время оппоненты спортсмена вернулись с подкреплением и открыли огонь.