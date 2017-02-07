Давление, которое оказывалось со стороны армянской делегации, не было в рамках стандартов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сказал Report народный депутат Украины, глава комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа Владимир Арьев.

Парламентарий указал, что ответил довольно жестко на попытки армян оказать на него давление.

«Потом было предложение, которое я получил от нашего посла в ПАСЕ от армянской стороны, чтобы прекратить такой «обмен любезностями». И я согласился. Я думаю, нужно прекращать этот конфликт», — сказал он.

Арьев считает, что личное давление на докладчика не приветствуется, даже если делегация не согласна с его позицией. На данный момент этот вопрос уже закрыт, армянская делегация, скорее всего, поняла, что подобное поведение не является достойным ПАСЕ, отметил он.

Касаясь давления на него со стороны армян, использовавших информацию о его азербайджанских предках, депутат заявил, что считает это преследованием по национальному признаку.