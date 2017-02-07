Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Тофига Алекпер оглу Гулиева.

В 2017 году исполняется 100 лет со дня рождения видного азербайджанского композитора, народного артиста, лауреата Государственной премии Тофига Алекпер оглу Гулиева.

В распоряжении говорится, что с целью достойного проведения 100-летнего юбилея видного композитора Тофига Гулиева, имеющего важные заслуги в сфере развития и пропаганды достижений музыкальной культуры Азербайджана, министерству культуры и туризма поручено, учитывая предложения Союза композиторов Азербайджана, подготовить и осуществить план мероприятий, посвященный 100-летнему юбилею Тофига Гулиева.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.