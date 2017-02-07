Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе 2017 года составил свыше 1,05 миллиарда манатов, что более чем в шесть раз превышает показатели аналогичного периода 2016 года.

Согласно сообщению БФБ, объем рынка государственных ценных бумаг составил 39,78 миллиона манатов (рост за год на 25,9 процента), оборот рынка корпоративных бумаг — 641,51 миллиона манатов (рост в 106 раз), а объем рынка производных инструментов — 372,48 миллиона манатов (рост в 2,7 раза).

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам: