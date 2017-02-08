Как рассказали «Криминальной хронике» в прокуратуре Канавинского района (Нижний Новгород), их ведомством поддерживается государственное обвинение в отношении 37-летнего гражданина Азербайджана, который обвиняется по ч.2 ст. 131 УК РФ (изнасилование).

По данным следствия, преступление произошло 22 сентября 2015 года. Мужчина познакомился с 24-летней девушкой за два дня до совершения преступления на улице. 22 сентября они встретились в компании ее знакомых, где распивали спиртное.

После того как все стали расходиться по домам, мужчина предложил подруге ее подвезти. Та согласилась, и они приехали к заброшенному дому на ул.Зеленодольскую в Канавинском районе.

Мужчина сообщил той, что потерял в этом доме свой мобильный телефон и попросил ее помочь ему в поисках. Однако девушка не согласилась.

Тогда злоумышленник схватил ее за руку, и угрожая частью разбитой стеклянной бутылки затащил в строение на второй этаж.

Здесь подвел к окну и, угрожая в случае неповиновения выбросить ее из окошка, изнасиловал жертву.

Та обратилась в полицию, личность злоумышленника была установлена, а сам он задержан. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и побои.

Свою вину подсудимый не признает, заявляет, что жертву он в первый раз видит и никого, естественно, не насиловал. Регистрации на территории РФ мужчина не имеет.

Справедливости ради стоит отметить, что и инициатором знакомства и встречи в тот день была сама девушка.