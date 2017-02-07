Чингизу Салман оглу Гурбанову посмертно присвоено звание «Национального героя Азербайджана».

Как сообщает АПА, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

Звание «Национального героя Азербайджана» присвоено Чингизу Гурбанову за проявленный героизм при исполнении боевых заданий и особые заслуги при защите территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Отметим, Гурбанов Чингиз Салман оглу погиб 29 декабря 2016 года. Его тело было передано азербайджанской стороне 5-го февраля текущего года благодаря мероприятиям, проведенным соответствующими государственными органами с международными организациями по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.