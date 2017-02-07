Работа азербайджанской диаспоры во многих странах неэффективна, поскольку диаспоральными организациями в основном руководят пожилые люди, которые уже не в состоянии идти в ногу с требованиями времени. Как пишет сайт «АФН Ньюз», об этом в интервью азербайджанским СМИ заявил бизнесмен, экс-глава Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России (ФНКА «АзерРос»), уполномоченный представитель президента РФ, президент Центра моделирования стратегического развития Союн Садыгов.

Так, экс-глава «АзерРос» выразил сожаление по поводу того, что большая часть руководителей азербайджанской диаспоры в своей работе склонна к предвзятости.

«Часто наши диаспоральные организации сидят и ждут, когда наше посольство вместо них сделает что-то», — сказал Садыгов.

При этом он заявил, что сам посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглу в своей работе допускал несколько серьезных ошибок. «Он плел интриги между членами диаспоры, но он не должен был делать этого. Скажу поконкретнее. Когда в 2013 году я основал объединение, Полад Бюлбюльоглу инициировал кампанию против меня, обвинив меня в том, что я якобы продался армянам. Полад Бюльбюльоглу дал указание корреспонденту “Lider TV” Анару Гусейнову, который стал публиковать интервью с проживающими в России людьми, и обвинять меня в продажности», — рассказал Садыгов.

Экс-глава азербайджанской диаспоры также рассказал, что в январе 2013 года Бюльбюльоглу вместе с Михаилом Гусманом пошли к руководителю Управления Администрации президента РФ по межкультурным связям с зарубежными странами Владимиру Чернову и там пожаловались ему на Садыгова, заявив, что он якобы «сошел с пути» и «перешел все границы». Вскоре Садыгову стало известно об этом, а сам посол Азербайджана не знал, что Садыгов с Черновым знают друг друга лично.

Комментируя же увольнение по наводке Бюльбюльоглу журналиста «Lider TV» Анара Гасанова, после того, как он задал провокационный вопрос главе МИД РФ Сергею Лаврову о карабахском конфликте, Садыгов отметил, что на самом деле Лавров дал правильный ответ этому журналисту.

Напомним, что после того, как 17 января на пресс-конференции по итогам 2016 года Сергей Лавров отвечая на вопрос азербайджанского журналиста о карабахском конфликте, заявил, что это не является лишь внутренним делом Азербайджана, в азербайджанской прессе и соцсетях поднялся шквал возмущений.

«Должен признаться, что после этого заявления Лаврова, мое уважение к нему еще больше возросло, так как Лавров выразился открыто. Возможно это первый раз, когда он заговорил о карабахском конфликте столь откровенно», — считает экс-глава «АзерРос».

Кроме того, он отметил, что сегодня вероятность начала военных действий со стороны Азербайджана очень низкая, поскольку в случае инициирования войны против армян в конфликт вмешаются Россия, Иран, Турция и Запад. К тому же, Садыгов выразил уверенность в том, что в случае войны США открыто встанут на защиту армян.