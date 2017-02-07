Обнародован официальный курс доллара в Азербайджане на завтра.
Как сообщили в ЦБА, официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 8 февраля установлен на уровне 1,8252 маната.
Обнародован официальный курс доллара в Азербайджане на завтра.
Как сообщили в ЦБА, официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 8 февраля установлен на уровне 1,8252 маната.
Дата: 2017/02/07 17:29
Раздел: Азербайджан, Экономика
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