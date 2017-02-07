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Обнародован официальный курс доллара в Азербайджане на завтра.

Как сообщили в ЦБА, официальный курс национальной валюты Азербайджана по отношению к доллару на 8 февраля установлен на уровне 1,8252 маната.