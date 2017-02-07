В Украине взяли в заложники еще одного предпринимателя-азербайджанца.

Как сообщает АПА, Эльдар Искендеров 1977 года рождения был похищен в Киеве перед зданием, где он проживал.

Некоторое время спустя родственники освободили Э.Искендерова взамен на выкуп.

Напомним, в последние несколько лет участились случаи похищения азербайджанцев, покушения на их жизнь. В связи с этим проживающие в Украине азербайджанцы 14 сентября провели акцию протеста перед зданием МВД в Киеве, обвинили в происходящем министра внутренних дел армянина Арсена Авакова. Кроме того, генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов обратился к Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко. В посольстве Азербайджана в Украине сообщили, что хотя прокуратура Украины заявляет о том, что будут приняты меры, до сих пор не было возбуждено ни одно уголовное дело, расследование не ведется.