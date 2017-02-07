В рамках комплексных мероприятий по уменьшению плотности движения автотранспортных средств в Баку внесены определенные изменения в движение автотранспорта на вспомогательной дороге Московского проспекта и на въезде с автотрассы Баку-Сумгайыт на территорию, называемую «Шамахинка».

Об этом сообщили Trend во вторник в пресс-службе ОАО «Азеравтойол».

В часы пик на этой территории всегда возникали пробки. Поэтому, чтобы въезжающие на территорию автотранспортные средства не мешали друг другу, правая крайняя полоса на вспомогательной дороге Московского проспекта была выделена только для автомобилей, движущихся по автодороге Бакинская кольцевая-1.

Чтобы отделить правую крайнюю полосу от двух других полос, были установлены железобетонные блоки до первого разворота над туннелем. Таким образом, автотранспортные средства, въезжающие с кольцевой дороги, смогут разворачиваться только на втором развороте над туннелем, а также ехать прямо к кругу «20 Января». Это несколько уменьшит пробки на данной территории.

Еще одно изменение на «Шамахинке» связано с расширением дороги на 3-4 метра вправо. Расширение охватило участок дороги протяженностью 550 метров. В результате расширения дороги была создана еще одна полоса движения.

Также на первоначальном этапе работы по расширению были проведены на участке Московского проспекта от его пересечения с Бакинской кольцевой-1 до пересечения с улицей вторая Алатава. На участке, на котором расположена автобусная остановка, дорога была расширена на 4-5 метров, благодаря чему был создан «карман» для автобусов. Таким образом, автобусы смогут заезжать на остановку и выезжать, не мешая движению транспорта, что также способствует уменьшению плотности движения на данном участке дороги.