YouTube-канал Peace TV провел социальный эксперимент «Азербайджанец в Ереване», который показал, как рядовые армяне могут отнестись к приезду в их столицу туриста из Азербайджана.

Как передает 1news, автор проекта, юноша по имени Фариз, говорит, что год назад провел аналогичный эксперимент в Баку, где представлялся туристом из Армении: «Реакция людей очень удивила, и мне стало интересно, какая будет реакция в Армении, если к ним приедет турист из Азербайджана. В этом мне помогли ребята Stank show».

По ходу эксперимента молодой человек подходит к прохожим и, представившись туристом из Азербайджана, спрашивает дорогу в оперный театр.

Какими были результаты обоих экспериментов, можно увидеть, посмотрев видео.