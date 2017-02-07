Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не собирается «разворачиваться» на Запад, и Москва остается его основным партнером.

Как передает РИА Новости, Лукашенко во вторник в Минске провел встречу с губернатором Костромской области РФ Сергеем Ситниковым.

«Простая экономика… Я уже начинаю думать, наверное, политика. Может, действительно, боятся (в России — ред.) потерять Белоруссию?.. С чем мы придем в Европу? Они производят автомобили, станки, перерабатывают нефть, и мы… Но у них на порядок, в два раза, по качеству выше… Или Лукашенко ждут там в объятия?.. И меня никто не ждет», — сказал Лукашенко во вторник в Минске, рассуждая о причинах наблюдающихся в последнее время экономических противоречий между Белоруссией и Россией.

Он напомнил о военно-политическом взаимодействии между Минском и Москвой. «У нас единая оборона, единая ПВО. На западном направлении кто в российско-белорусской группировке главное звено? Белорусская армия», — сказал он.

Президент подчеркнул, что не понимает логику белорусско-российских споров «с какой стороны не зайди». «Хоть бы кто-нибудь объяснил, в чем вопрос. Нет ответа, не могу пока найти причину» — добавил Лукашенко.

«Россияне наши самые близкие братья… Как бы мы ни говорили о братстве и дружбе, люди хотят кушать каждый день, какую-то копейку иметь в кармане… Если нас будут шпынять каждый раз и выкидывать из России, где мы постоянно торговали, жили вместе, нам ничего не останется, как где-то в Африке, Азии, Китае, ЕС, Латинской Америке понемножку что-то где-то продавать», — сказал президент.

Лукашенко отметил большую роль российских регионов в поддержании союзнических отношений с Белоруссией. «Эти связи с регионами удержали нас друг подле друга. Надо устанавливать по линии народной дипломатии теснейшие отношения, чтобы никому из начальников наверху ни здесь, ни там никогда не было повадно разорвать эти отношения — мы были вместе и будем. Только не хотелось бы их (отношения — ред.) усложнять и проходить какой-то период непонимания», — подчеркнул он.