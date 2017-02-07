Международный комитет красного креста (МККК) начал переговоры со сторонами в связи с попавшим в руки армян Эльнуром Гусейнзаде.

Как сообщила АПА руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова, комитет ведет двусторонний и конфиденциальный диалог с соответствующими сторонами для того, чтобы навестить Э.Гусейнова: «Встреча с задержанными в результате конфликта лицами является мандатом МККК по нормам международного гуманитарного права».

Отметим, гражданин Азербайджана Э.Гусейнзаде несколько дней назад при неизвестных обстоятельствах попал в руки армян в направлении села Талыш.