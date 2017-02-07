Международный банк Азербайджана (МБА) ожидает, что власти выкупят у него невозвратные кредиты общей суммой примерно $3 миллиарда в текущем квартале в рамках финансовой реорганизации банка, рассказал председатель правления МБА в интервью Рейтер.

Министерство финансов, ЦБ Азербайджана и государственная небанковская организация Aqrarkredit в 2015 году договорились, что МБА за два года переведет невозвратные и рисковые кредиты Aqrarkredit. На данный момент общая сумма полученных организацией кредитов составляет около 10 миллиардов манатов ($5,2 миллиарда).

«По предварительным расчетам, следующий транш (от властей) составит 5,3-5,9 миллиарда манатов (примерно $3 миллиарда)», — сказал председатель правления МБА Халид Ахадов.

«Токсичные активы будут изъяты, что позволит восстановить резервы банка на сумму 500 миллионов манатов и поддержать капитал».

Следующий транш, который, по словам Ахадова, ожидается в первом квартале 2017 года, станет последним, связанным с проблемным кредитным портфелем МБА.

Банк в 2016 году получил чистый убыток в размере 1,4 миллиарда, главным образом из-за потери 1,1 миллиарда манатов от изменения валютных курсов, свидетельствуют данные рейтингового агентства Fitch. По расчетам агентства, банку, возможно, потребуется зарезервировать еще около 300 миллионов манатов на возможные потери, связанные с колебаниями валютных курсов.

Ахадов отметил, что принимаемые в настоящее время меры, направленные на реорганизацию МБА, должны позволить банку получить небольшую прибыль к концу 2017 года.

«Я могу сказать, что к концу 2017 года мы прогнозируем хоть и маленькую, но прибыль», — сказал он, добавив, что у банка нет никаких проблем с выполнением своих внешних обязательств.

После реорганизации, по словам Ахадова, банк будет выставлен на продажу. В свою очередь, государство будет постепенно сокращать свою долю участия.

«Для нас очень важно привлечение в процесс приватизации таких международных структур, как Международная финансовая корпорация, Европейский банк развития и реконструкции, Азиатский банк развития, которые заинтересованы в социально-экономическом развитии Азербайджана», — сказал он.

Ахадов не исключил возможности того, что банк будет предложен частным покупателям за рубежом, а также отечественным инвесторам посредством размещения акций на внутреннем фондовом рынке. Когда это произойдет, он не уточнил.

«Учитывая, что МБА принимает участие в реализации важных государственных проектов, предполагаю, что правительство будет постепенно осуществлять приватизацию своего долевого участия в банке», — сказал Ахадов.