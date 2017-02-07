Билеты на IV Исламские игры солидарности Баку-2017 поступят в продажу 19 марта.

Как передает Тренд, об сообщили во вторник в министерстве молодежи и спорта Азербайджана.

Планируется, что в продажу поступит более 500 тысяч билетов на соревнования по 20 видам спорта.

Билеты можно будет приобрести на сайте baku2017.com и в 12 пунктах продажи, которые будут открыты в разных частях города.

В основном билеты будут продаваться в торговых центрах «Парк Бульвар», «Гянджик» и «28 Молл». Также на 16 спортивных объектах, где будут проходить Игры, будут работать киоски по продаже билетов.

Билеты на все 190 спортивных соревнований стоят 2-5 манатов.

Дети до 16 лет смогут бесплатно смотреть соревнования на 13 спортивных аренах.

Вход на соревнования в Спортивно-концертный комплекс им. Гейдара Алиева, на Национальную арену гимнастики и Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова детям в возрасте от двух до 16 лет стоит один манат, на остальные арены вход будет бесплатным.

Билеты на церемонию открытия будут стоить от 20 до 200 манатов, церемонию закрытия – от 10 до 100 манатов.

Оба мероприятия пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе.

IV Исламские игры солидарности состоятся в Баку с 12 по 22 мая 2017 года.