Депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко назвали кремлевским агентом и не пустили на военный завод в Виннице. Видео встречи парламентария с участниками силовой операции в Донбассе опубликовал на своей странице в Facebook блогер Мирослав Олешко.

Как передает Лента.ру, на записи Савченко стоит у проходной предприятия напротив группы молодых людей, которые скандируют: «Позор кремлевскому агенту! Слава Украине!» Один из участников акции спросил Савченко, почему она ведет переговоры с врагом . Савченко не стала вступать в разговор с демонстрантами, предложив им обращаться к ней как к депутату письменно.

По словам Олешко, парламентарий также пыталась попасть на территорию военного завода через забор, однако подтверждений этому он не опубликовал.

