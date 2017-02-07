В Баку группа представителей сексуальных меньшинств совершила грабеж.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Сабунчинского района столицы.

В лесной полосе на улице Алиева 6 февраля в 16:45 грабежу подвергся житель столицы Зейналов Фарид Асеф оглу, 1989 года рождения. Молодой человек обратился с заявлением в 13-е отделение полиции и показал, что трое неизвестных напали на него, избили и отняли 55 манатов.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка вышли на след подозреваемых и задержали их. Ими оказались житель Ярдымлинского района В.Шахбазов, 1993 года рождения, житель Масаллинского района Я.Гейдаров, 1986 года рождения, и житель Лачынского района Н.Гумбатзаде, 1996 года рождения.

По ходу следствия выяснилось и то, что задержанные молодые люди придерживаются нетрадиционной сексуальной ориентации.