«Мысли Жириновского очень опасны. Он озвучивает провокационные заявления по поводу лишения независимости обретших ее государств. Видимо, в России в определенных кругах время от времени ведутся разговоры, обсуждаются мысли о восстановлении царской империи. Но Жириновский и его представители должны знать, что сейчас уже 21 век. Сейчас основным из принципов, сохраняющих стабильность в мире, является принцип неприкосновенности границ. Именно на основе этого принципа на сегодняшний день возможно обеспечивать мир и хорошие отношения между государствами». Об этом заявил член Политического Совета партии «Ени Азербайджан» (ЙАП), депутат Айдын Мирзазаде в интервью сайту Modern.az, комментируя вчерашнее заявление депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского.

По словам Мирзазаде, в нынешней реальности оккупация Арменией части территорий Азербайджана и попытка присоединить ее создает очень большую проблему на Южном Кавказе:

«Мысли Жириновского вызывают протест в азербайджанском обществе. Представьте: если его мысли будут осуществлены, мир снова вернется в средневековье. Азербайджан не для того получал независимость, чтобы потом отдать ее. Каждый гражданин Азербайджана не пожалеет жизни, чтобы не допустить присоединения наших земель к другому государству. Азербайджан утвердил свою независимость и достиг на пути к ней больших успехов. Независимость Азербайджана также является гарантом стабильности и реализации множества успешных проектов на Южном Кавказе».

Официальный представитель ЙАП затруднился сказать, сделал ли Жириновский эти заявления самолично.

«Факт, что Жириновский сказал это. Полагаем, что мысли Жириновского не являются мыслями правящих кругов и общества России. Российские демократические силы никогда не выражали таких мыслей. Они также не защищают заявления Жириновского. Даже если очень маленькая группа выразит поддержку, нельзя относиться к этому безразлично. Это могло быть также попыткой проверить общественное мнение в Азербайджане. Я рад, что азербайджанская пресса стала всем хорошим примеров в этом вопросе, поставила вопрос на повестку дня, узнала мнение известных общественных лиц. Такие как Жириновский должны знать, независимость Азербайджана, как сказал великий лидер Гейдар Алиев, необратима и вечна. Мы никогда не станем частью другого государства», — резюмировал Мирзазаде.