Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран ответит на угрозы со стороны США в годовщину исламской революции 1979 года, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

«Ни один враг не может парализовать иранскую нацию», — приводит телеканал слова Хаменеи. Он отметил, что Иран ответит на угрозы со стороны Вашингтона 10 февраля — в день годовщины исламской революции.

По словам Хаменеи, США стоят за созданием террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), войной в Ираке и Сирии и подрывной деятельности в Иране.

Отношения США и Ирана с приходом администрации Трампа существенно накалились. Президент США заявлял, в частности, что не будет так же «добр» по отношению к Ирану, как его предшественник Барак Обама. Новый президент США критически относится к ядерному соглашению с Ираном, достигнутому между Ираном и «шестеркой» международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) в 2015 году.

Напомним, что на прошлой неделе президент Трамп подписал указ, согласно которому было введено временное ограничение на въезд иранцев в США наряду с гражданами других шести стран. В Иране эти действия Вашингтона посчитали неприемлемыми, министр иностранных дел ИРИ Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что Иран перестанет выдавать въездные визы американцам в ответ на указ Трампа.