Верховный суд Беларуси оставил без удовлетворения жалобу блогера Александра Лапшина на решение о его выдаче Баку. Об этом заявил судья, который рассматривал данную жалобу, передает Sputnik.

Генеральная прокуратура Беларуси в январе текущего года приняла решение выдать Лапшина Азербайджану для уголовного преследования. Городской суд Минска оставил в силе решение Генпрокуратуры о выдаче Лапшина. Адвокаты блогера решили обжаловать это постановление в последней инстанции — Верховном суде республики. Так как Верховный суд Беларуси является последней инстанцией, в которой он мог опротестовать постановление Генпрокуратуры, решение о выдаче вступило в силу.

«После вердикта Верховного суда решение об экстрадиции вступает в силу и подлежит исполнению органами внутренних дел», — заявил корреспонденту ТАСС официальный представитель Генеральной прокуратуры Белоруссии Петр Киселев.

Ожидающий экстрадиции Лапшин пока не будет доставлен в Азербайджан в связи с тем, что его супруга официально обратилась к белорусским властям с просьбой о предоставлении ему дополнительной защиты. «Она обратилась в отдел по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома с просьбой о предоставлении мужу дополнительной защиты», — отметила адвокат.

А.Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в «черный список» за посещение оккупированного Арменией Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

Тем не менее, в июне 2015 года блогер въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту благодаря разнице правил правописания в документах.

«Мы должны его передать Азербайджану, у нас нет никаких оснований не сделать это», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции 3 февраля. Он подчеркнул, что этот вопрос будет решен «по закону и международным соглашениям». Лукашенко предположил, что «Израиль и Азербайджан или уже договорились, или договорятся о судьбе этого человека».