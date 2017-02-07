NIKOIL Bank объявляет с 07 февраля 2017 года открытый тендер по поставе серверного оборудования на весь оставшийся период текущего года. Предметом тендера является наилучшее предложение по поставке оборудования производства компании Hewlett Packard Enterprise. Поставка будет производится по адресу Головного офиса Банка (г.Баку, ул.Пушкина, 30) в срок не более 55 календарных дней после подписания договора;

Банк просит всех желающих участвовать в тендере представить свои предложения до 16 февраля 2017 года в Головной офис Банка в запечатанном конверте на имя Председателя правления ИКБ «НИКОЙЛ», с пометкой «Коммерческое предложение – НЕ ВСКРЫВАТЬ».

По всем техническим вопросам просьба обращаться на адреса электронных почт bank@nikoil.az и ali_ea@nikoil.az

NIKOIL Bank универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых — расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981 Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil