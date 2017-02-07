Сегодня в Центральном банке при участии Государственного нефтяного фонда Азербайджана прошел очередной валютный аукцион.

Как сообщили в ЦБА, по итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,8251 AZN/$1. Таким образом, курс доллара опустился на 2,8%.

Коммерческие банки сразу после новостей с аукциона понизили курсы покупки и продажи доллара. Так, коммерческие банки установили курс покупки доллара между 1,75-1,80 манат, а продажи – на уровне 1,82-1,84 манат.

Это второе резкое падение курса доллара с октября 2016 года. Так, Центробанк снизил в понедельник курс доллара с 1,9111 манат до 1,8769 манат.