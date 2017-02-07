В Азербайджане женщины, ставшие жертвами семейного насилия, могут обратиться за специальным «охранным ордером». С бытовым насилием в стране на законодательном уровне борются с 2010 года. Тогда был принят закон о защите женщин.

Те, кого бьет муж, могут обратиться в специальный отдел исполнительной власти по месту жительства. Семью ставят на учет: с мужем в первый раз проводят беседу, а женам дают «охранный ордер». В случае если обладательница такого документа обратится с жалобой второй раз, против ее мужа возбуждают уголовное дело.

«Многие, учитывая национальный менталитет азербайджанской женщины, скрывают причину побоев. Это затрудняет нашу работу и мешает помочь пострадавшим», — заявил директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Адалят Гасанов в интервью телеканалу Мир24.

За прошедший год этой услугой воспользовались 15% женщин с тяжелыми травмами. Как правило, азербайджанские жены терпят до последнего.

«Многие жертвы, подвергшиеся домашнему насилию, прощают своих обидчиков и поэтому из 10 женщин только трое доводят дело до суда, а остальные предпочитают молчать, думая, что каждый удар или пощечина будет последней. Но надо понять, что после первой последуют и вторые, и десятые побои. И соответственно сразу же надо обращаться за помощью и уходить от таких людей», — отмечает юрист-консультант Агамуса Багиров.

В республике действуют и специальные кризисные центры. Там жертвы домашнего насилия могут получить всю необходимую помощь, в том числе медицинскую. Все услуги бесплатны. Оставаться в учреждении можно, пока суд не вынесет приговор мужу-тирану.