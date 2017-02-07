«Отправить рабочую группу на территорию, где расположен вулкан Отманбоздаг, не удалось».

Об этом заявил Report завотделом грязевого вулканизма Института геологии Национальной академии наук Азербайджана, профессор Адиль Алиев.

По его словам, на территории возникло болото, и передвижение автомобилей здесь стало невозможным. По этой причине посетить территорию не удалось: «Из-за стекшей на территорию грязи взять образцы и провести соответствующие работы не удалось. Рабочая группа посетит территорию, как только верхний слой земли немного подсохнет».

Завотделом отметил, что вулкан Отманбоздаг уже утратил энергию: «То есть, вулкан успокоился. Повторное извержение Отманбоздага не ожидается, так как для этого вновь должна накопиться энергия».