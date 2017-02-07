8 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ближе к ночи возможен мокрый снег. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3°, днем 5-8° тепла, в Баку ночью 1-3°, днем 5-7° тепла. Атмосферное давление повысится с 769 мм до 773 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 85-95%, днем 65-75%.

В северных районах Азербайджана утром и днем ожидаются дожди, мокрый снег и снег. Местами будет туман. Будет дуть порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 0-5° тепла, днем 5-9° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Начиная с полудня 7 февраля до 11 февраля погода в стране будет нестабильной, временами пойдут дожди, мокрый снег и снег. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 4-8°. Западный ветер днем местами усилится. В основном в горных и предгорных районах дороги покроются льдом.