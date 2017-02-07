Президент Сирии Башар Асад в ходе встречи с бельгийскими журналистами заявил, что каждый житель страны имеет право стать главой государства. Один из репортеров заявил, что ему 43 года и все это время президент Сирии носил фамилию Асад, имея в виду в том числе отца нынешнего лидера страны Хафеза Асада, который руководил Сирией в 1970-2000 годах.

«Моя семья не владеет страной. И я никогда не был наследником. Если бы мой отец хотел, чтобы я стал его наследником, он был предложил мне какой-нибудь государственный пост. Но когда он умер, я пошел на выборы и стал президентом», — цитирует Башара Асада агентство SANA.

Башар Асад также подчеркнул, что если сирийский народ выберет президента, то он отойдет в сторону. «Если у тебя нет народной поддержки, то ничего в Сирии добиться не получится», — подчеркнул он.