Супруга блогера Александра Лапшина обратилась к белорусским властям за предоставлением дополнительной защиты для ее мужа, сообщила адвокат А.Лапшина Наталья Шекина.

«Она обратилась за предоставлением дополнительной защиты в Отдел по гражданству и миграции ГУВД Минска», — сказала Н.Шекина журналистам во вторник.

Во вторник в Минске Верховный суд Беларуси рассматривает жалобу А.Лапшина на законность и обоснованность постановления Минского городского суда, который 26 января текущего года признал законным решение Генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу Баку, предает «Интерфакс».

Верховный суд рассматривает жалобу в закрытом режиме, А.Лапшин не присутствует на рассмотрении жалобы.

Решение Верховного суда с момента оглашения вступает в законную силу.