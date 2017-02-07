GoMap подготовил карту мечетей Азербайджана для сайта Управления мусульман Кавказа (www.qafqazislam.com).

Как передает Тренд, карта, подготовленная на основании списка, представленного Управлением, информирует о точных адресах официально зарегистрированных и действующих в настоящее время мечетей.

С помощью карты можно получить информацию о проезде к мечетям, а также близнаходящихся остановках общественного транспорта.

Мобильные пользователи могут воспользоваться линком m.gomap.az/qafqazislam. На данный момент он предназначен для смартфонов, поддерживающих операционные системы Android и IOS. Через несколько месяцев мобильные пользователи смогут получать информацию непосредственно с сайта Управления, и карта, наряду с Android и IOS, будет поддерживаться также Windows.