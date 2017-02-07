Россия взывает к «пятой колонне» на постсоветском пространстве

Избрание Дональда Трампа президентом США воодушевило сторонников и пропагандистов восстановления СССР. Ясно прослеживается тенденция, что грустящие по СССР российские политики, надеясь на то, что Трамп уменьшит внимание к постсоветскому пространству, смогут легче восстановить Советский Союз.

В первых рядах таких политиков и советских пропагандистов идет лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, который в субботу был переизбран председателем партии. После съезда партии он снова «взорвался». Считающийся кремлевским рупором Жириновский в интервью прокремлевскому каналу «Царьград» (руководителем которого является кремлевский идеолог Александр Дугин) фактически пригрозил постсоветским странам, и заявил, что ожидается восстановление СССР в скорой перспективе.

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По его мнению, ничто не будет препятствовать России при восстановлении ею границ СССР «мирным путем»:

«Так как этого хочет все население бывших республик Союза. Если они увидят, что Штаты устранятся, не будут вмешиваться, то эти страны сами попросят присоединиться к России. Потому что население этих стран хочет этого, так как при Союзе они жили хорошо. А сейчас они плохо живут, богачи живут хорошо, а бедные слои населения такой системой недовольны. Я бывал на Кавказе, жил и в Казахстане, я точно знаю, что никакого возражения против восстановления СССР не будет. Тем более что СССР был упразднен незаконно. У беловежских соглашений нет никакой легитимности», — отметил скандальный политик.

По мнению лидера ЛДПР, присоединившись к России, все бывшие советские республики станут счастливы, потому что будет обеспечена их безопасность и появятся перспективы, не придется ехать в Россию в поисках работы. Жириновский считает, что, если восстановить бывшие границы СССР, нагорно-карабахский конфликт разрешится сам по себе.

«Вот Карабах. Они никогда не смогут решить этот вопрос. Между Азербайджаном и Арменией всегда будет война. Но когда мы присоединим их, не будет ни Карабаха, ни Азербайджана. Будет Бакинская губерния, Ереванская губерния, Тифлисская губерния, Кутаисская губерния, как при царе», — сказал Жириновский, раскрыв суть политики России по Карабаху, указав на главную причину того, почему Кремль не желает урегулирования этого конфликта на протяжении десятилетий.

Безусловно, эта причина связана с надеждами на восстановление СССР, хоть немного и в другом формате. Естественно, официальные лица России и президент Путин открыто не говорят об этом, что не усилить центробежные тенденции. Но такие так Жириновский и Зюганов открыто говорят об этом, и подобные ноты в последнее время звучат все чаще. Путинские евразийские проекты тоже направлены на восстановление СССР.

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Стоит напомнить мнение насчет Карабаха, высказанное министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе визита в Баку после четырехдневных боестолкновений. Лавров открытым текстом заявил, что если Азербайджан присоединится к Евразийскому Союзу (читать к проекту восстановления СССР), то урегулирование проекта может ускориться. В переводе с дипломатического языка, это заявление особо не отличается от формулы Жириновского по Карабаху. Просто Лавров более коварной риторикой хочет дать понять, что «решение» конфликта возможно только в рамках геополитичекого конгломерата, где доминирует Россия – Евразийского Союза.

Но мы уже видели, в чем заключается это «решение» в составе СССР. То поколение все еще живет, они не забыли карабахских сказок и карабахских ран. Мы прекрасно помним, какие игры затеял в Нагорном Карабахе проармянский Владимир Казимиров в пользу оккупантов-сепаратистов «Комитета особого управления». То есть, если Москва хотела бы справедливого урегулирования карабахского конфликта, то сделала бы это еще в 80-х годах, в момент существования СССР.

Но она этого не сделала. Наоборот, создается мнение, что Москва специально сохраняет, не желает решать очаги конфликта по типу карабахского на постсоветском пространстве, чтобы выбить из сил постсоветские республики и соединить их в единое государство. К тому же она создает новые конфликты – как в Украине.

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Безусловно, Кремль надеется и на свою «пятую колонну» на местах. В особенности, на «пятую колонну» во власти. Последнее заявление Жириновского также является для них призывом перейти к действию. Но российские политики забывают, что Азербайджан на пути своей независимости и территориальной целостность дал тысячи шехидов, и какие лишения не переживал бы народ, он не захочет снова быть под игом Москвы. Любой может удостовериться в этом, проведя небольшой опрос.

Откуда такая уверенность? Да потому что в союзе с Россией не возможен прогресс и процветание. Если бы это было возможно, Россия сделала бы это для своего народа. Россия означает отсталость, регресс. А назад дороги нет и не может быть…

Minval.az