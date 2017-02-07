В Соединенных Штатах создают новый центр для ведения информационной войны против России, сообщает Daily Beast.

По данным портала, центр будет осуществлять свою деятельность через малоизвестное межведомственное учреждение в Госдепе и будет носить название «Центр глобального взаимодействия» (Global Engagement Center, GEC).

Отмечается, что проект по созданию центра появился еще при администрации экс-президента США Барака Обамы для противодействия террористической группировке «Исламское государство». Однако теперь сферу деятельности центра предполагается распространить на политических соперников Америки, в частности на Россию.