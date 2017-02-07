Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выразил желание встретиться с президентом Россией Владимиром Путиным, передает Sputnik-Грузия.

«Отношения с Россией остаются в прежнем режиме – режиме стратегического терпения, у которого есть сложные стороны. Я имею в виду те соглашения о стратегическом сотрудничестве, который были оформлены с Цхинвальским регионом и Абхазией, которые являются проблемными. И есть позитивная динамика в торговых отношениях. С другой точки зрения наши отношения не изменились», — сказал Г.Маргвелашвили в интервью телекомпании «Иберия».

При этом глава грузинского государства заявил, что хочет лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Моя позиция по поводу встречи с президентом России такова — всегда нужно использовать стол переговоров», — отметил глава государства.

По его словам, данная встреча должна быть подготовлена с учетом активного включения всех ведомств.