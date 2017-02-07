50-летняя жительница Губы совершила акт самосожжения.
Как сообщает АПА, Расмия Рамиз гызы Магеррамова облила себя бензином и подожгла. Она доставлена республиканский ожоговый центр.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
50-летняя жительница Губы совершила акт самосожжения.
Как сообщает АПА, Расмия Рамиз гызы Магеррамова облила себя бензином и подожгла. Она доставлена республиканский ожоговый центр.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Дата: 2017/02/07 11:32
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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