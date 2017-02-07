50-летняя жительница Губы совершила акт самосожжения.

Как сообщает АПА, Расмия Рамиз гызы Магеррамова облила себя бензином и подожгла. Она доставлена республиканский ожоговый центр.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.