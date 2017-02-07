Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало рейтинг Unibank, включающий долгосрочный рейтинг депозитов в местной и иностранной валюте (B3, с негативным прогнозом) и краткосрочный рейтинг в местной и иностранной валюте (Not-Prime).

Как передает АПА, Moody`s также отозвало рейтинг оценки кредитной базы Unibank (b3), рейтинг оценки риска контрагента (B2/Not-Prime). Moody`s заявило, что Unibank не предоставляет агентству достаточной информации, а представляемые показатели не отражают реального положения дел. В связи с этим Moody`s отозвало рейтинг Unibank.