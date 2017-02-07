В результате удара ВВС Израиля по городу Хан Юнус в секторе Газа ранения получили два палестинца.

Как сообщает агентство Анадолу со ссылкой на местные источники, удар был нанесен по фермам и зданиям в Хан Юнусе, которые получили значительные повреждения.

По словам представителя Министерства здравоохранения Палестины в Газе Ашрафа аль-Кудра, в результате удара ВВС Израиля ранения получили два палестинца.

Кроме того, израильские самолеты нанесли удар по тренировочному лагерю палестинских группировок в Газе. Еще 16 ракет были выпущены по птицеферме в районе Шуджайе, которой нанесен серьезный ущерб.