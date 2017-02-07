В Низаминском районе в ночь на вторник мать с малолетним ребенком пыталась броситься с крыши пятиэтажного дома номер 94 на проспекте Гара Гараева. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции указанного района.

По полученным данным, покончить с собой и убить ребенка собиралась жительница Сабунчинского района Байрамова Махбуба Мевлюд гызы, 1974 года рождения.

К счастью, полицейские и спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям АР предотвратили смерть обоих и спустили женщину и ребенка на землю.

Причиной столь глупого поступка стало решение Сабунчинского районного суда. Дело в том, что Байрамова развелась с мужем и претендовала на часть дома, в котором она проживала во время брака. Однако, суд не наделил женщину правом распоряжаться имуществом, поскольку дом, в котором она проживала, принадлежал ее мужу еще до официального заключения брака. Согласно действующему законодательству, разделу подлежит только имущество, нажитое во время брака.

Разбирательство по факту продолжается.