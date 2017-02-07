Все диверсионно-террористические группы, которые действовали на территории Республики, ликвидированы.

Как передает Газета.ру, об этом глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал в своем инстаграме.

«Одно из наших ключевых достижений — в Дагестане фактически ликвидированы все действовавшие диверсионно-террористические группы. За четыре года решены «острейшие задачи», а именно обеспечена безопасность, утверждены законность и правопорядок во всех сферах жизни», написал Рамазан Абдулатипов.

По словам Абдулатипова, ситуация в Дагестане стала стабильной, управляемой и прогнозируемой.