Известный российский олигарх с азербайджанскими корнями Тельман Исмаилов дал резонансное интервью после длительного затишья азербайджанскому информагентству АПА.

Минвал представляет вашему вниманию интервью экс-короля «Черкизона»:

«Группы компаний AST больше не существует»

— Миллионеров, бизнесменов и предпринимателей всего мира интересует бизнес Тельмана Исмаилова, а в частности локомотив Вашего бизнеса – работа группы компаний AST. Какие компании сейчас входят в AST?

— Когда-то это был большой холдинг, насчитывающий более 30 компаний, занимавшихся самым различным бизнесом: гостиничным, ресторанным, арендным, торговым и т.д. В настоящее время холдинг прекратил свое существование.

— С чем связано прекращение работы группы компаний AST?

— Я создавал свой бизнес, в том числе, с привлечением кредитных средств. Банки выдают кредиты исключительно под залог какого-нибудь имущества, и я был вынужден заложить свои основные активы – три больших здания в Москве – ресторан «Прага», торговый центр в Измайлово и торгово-офисный центр на Красной Пресне. Уже несколько лет банк, выдавший мне кредит, пытается отнять эти объекты, и мне приходится направлять все мои силы на решение этой проблемы. Банк хочет не только забрать эти активы, но и вернуть свой кредит в полном размере. Поэтому мне пришлось полностью свернуть свой бизнес в России до тех пор, пока эта ситуация не разрешится.

– По какой причине Вы не в состоянии погасить кредиты?

— В двух словах, ситуация сложилась для меня самым неприятным образом. Мои компании брали кредиты у Банка Москвы под залог моих лучших активов. Я был поручителем. Когда Черкизовский рынок был закрыт, для меня стало очень тяжело платить проценты и возвращать кредит Банку Москвы. Однако, отношения с банком были очень конструктивные. Я выплатил им 50 млн. долларов кредитов и 70 млн. долларов одних только процентов.

Банк, зная что у него в залоге находятся три моих здания, был готов идти мне навстречу и решать проблему с возвратом кредита. Совместными силами мы нашли покупателя на два из трех заложенных мной зданий. Он внес банку аванс в размере 15 млн. долларов. Если бы эта сделка состоялась, то проблема с возвратом кредитов была бы решена. Но тут начались проблемы у самого Банка Москвы, все его активы были переданы ВТБ Банку, который почему-то предпочел отнять у меня три здания и предъявить мне кредит к погашению в полном объеме. Мои юристы считают, что ВТБ Банк совершил рейдерский захват объектов недвижимости и сейчас мы пытаемся с этим бороться всеми законными способами. Несправедливость ситуации усугубляется тем, что здания, которые захватил банк, приносят стабильный доход – около 1 млн. долларов в месяц. Банк мог бы уменьшать сумму долга, но вместо этого банк тратит эти деньги против меня же – оплачивает своих юристов. Одним из объектов недвижимости, которые захватил ВТБ Банк, является знаменитый в Москве ресторан «Прага», расположенный в 300 м от Кремля. Это огромное здание общей площадью около 10 тыс. кв. м. На него всегда находились охотники. Были времена, когда мне предлагали за него 500 млн. долларов. Одна из арабских стран даже хотела разместить там свое посольство.

— Вы больше потеряли или заработали от закрытия Черкизовского рынка в Москве и строительства Mardan Palace в Анталии?

— Конечно, в моей жизни были и потери и приобретения. Это абсолютно нормально. Я счастливый человек – у меня большая и дружная семья, много хороших и преданных друзей. Это самое главное. А бизнес? Ну, в бизнесе бывает всякое. Бывают белые, а бывают и черные полосы. Что касается Черкизовского рынка, то про него говорили и показывали много всяких небылиц. А ведь на самом деле никто не знает, что для меня это был чисто арендный бизнес. Мы арендовали огромные площади на месте бывшего стадиона, и сдавали эти площади в субаренду всем желающим. Особенно много среди субарендаторов было моих соотечественников – азербайджанцев. Люди могли зарабатывать деньги, торгуя на Черкизоне. Когда рынок был закрыт, многие разорились и остались без работы. Об этом почему то ни в одной статье и ни в одной передаче не сказали. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что азербайджанцы потеряли возможность работать на Черкизовском рынке, но и, одновременно, приобрели возможность отдыхать в Турции, в прекрасном отеле Mardan Palace. Этот отель я построил в честь своего отца и исполнил свою мечту. Я всегда хотел, чтобы мои родители гордились мной. И этот отель строился именно с этой целью. Я никому не хотел ничего доказывать, как многие считали, и как преподносила это пресса. На самом деле – строительство Mardan Palace — это воплощение моей мечты. У каждого человека она есть, а мне повезло ее реализовать. И пусть Mardan Palace не будет моим отелем в настоящем, он всегда будет моей воплотившейся мечтой и все будут знать, что я его построил. Я помню времена, когда на месте Mardan Palace были сплошные болота, и я вместе с проектировщиками ходил по территории будущего отеля в болотных сапогах и представлял каким когда-нибудь будет мой отель. А сейчас это без преувеличения один из красивейших отелей в Турции, несмотря на все злопыхательства в прессе.

«С аналогичными проблемами сталкивался и Дональд Трамп»

— Действительно ли Тельман Исмаилов банкрот?

— Я нахожусь в процедуре реструктуризации своих долгов. Намереваюсь сделать все необходимое для их погашения и начала нового бизнеса, что называется, с чистого листа.

— Вас представляют как первого в мире миллионера-банкрота. Согласны ли Вы с такой формулировкой?

— Нет. Эту процедуру уже проходили многие известные бизнесмены. Например, с аналогичными проблемами сталкивался президент Трамп. Но он сумел их решить и начать все заново. Я хотел бы поступить так же. Не потеряешь – не найдешь.

— Собираетесь ли Вы строить новый бизнес в Москве?

— Я являюсь гражданином Российской Федерации, и, конечно, очень хочу иметь стабильный бизнес в России и в Москве. Но, к сожалению, пока это невозможно. Как я уже говорил, мне необходимо сначала решить проблему с ВТБ Банком.

— Есть ли у Вас планы о налаживании бизнеса в других странах?

— Конечно, я привык заниматься бизнесом, открывать компании и создавать новые проекты. Но для этого, прежде всего, нужны деньги. Сейчас для меня это невозможно. Для начала мне необходимо решить проблемы с моими кредиторами. Для того, чтобы начать новое, необходимо завершить старое. Именно этим я сейчас и занят.

— После закрытия Черкизовского рынка Вам приписывали неудачные бизнес-проекты в Казахстане, Украине, Чечне, Дагестане. Расскажите об этом подробнее.

— Журналисты очень часто приписывают мне бизнес и деловые проекты, к которым я не имею никакого отношения. Что же касается бизнеса, хозяином которого я действительно являлся, то сейчас я вынужден прекратить его до окончательного разрешения ситуации с ВТБ Банком.

«Будучи в Америке, я был приглашен домой к Трампу»

— После избрания Дональда Трампа президентом США известные бизнесмены всего мира заявляли о знакомстве с ним. Были ли знакомы с Трампом Вы?

— Будучи в Америке, я был приглашен домой к Трампу. Наши дети подружились и бывают друг у друга в гостях.

— Российская газета «Совершенно секретно» писала о том, что Тельман Исмаилов завербован американскими спецслужбами. Другие медийные источники называли Вас агентом «Массад».

— Я простой бизнесмен. Занимаюсь исключительно бизнесом. Никогда не примыкал ни к какой политической партии или организации. Поэтому все эти слухи абсолютно беспочвенны и не имеют ко мне никакого отношения.

— В 2015 году наблюдалось ухудшение отношений между Россией и Турцией. Какова Ваша позиция в этом вопросе?

— Я очень надеюсь, что отношения между двумя этими странами будут окончательно восстановлены. Я стараюсь делать все, что в моих силах для этого. У меня часто гостят высокопоставленные турецкие чиновники и бизнесмены, и я всегда пытаюсь говорить с ними о необходимости развития дружеских отношений с Россией.

— Озвучиваются различные прогнозы касательно цены на нефть на мировом рынке. Было бы интересно узнать Ваш.

— Я предполагаю, что цены на нефть будут достаточно сильно колебаться, в результате чего к лету цены на нефть снизятся, что, на мой взгляд, может негативно отразиться на мировой экономике.

— Отслеживаете ли Вы глобальные тенденции в мировой экономике? ФРС США заявила о намерении трижды повысить учетную ставку в 2017 году. Как это скажется на мировом валютном рынке?

— Да, мировая экономика последние несколько лет испытывает довольно сильные потрясения. Конечно, это сказывается и на экономике отдельных стран. Дефолтные долги европейских стран, довольно сильные колебания на азиатском рынке, политические изменения на карте мира — все это лихорадит экономику. Но я уверен, что в течение следующих 10-15 лет доллар будет оставаться доминирующей валютой в мире.

«Любого выступающего против президента Азербайджана Ильхама Алиева…»

— Какую страну Вы считаете своей основной родиной? Вы свободно владеете тремя языками, еще три языка Вы знаете достаточно хорошо. А на каком языке Вы размышляете?

— Первой моей родиной является Азербайджан. Я родился и вырос в этой стране, провел в ней счастливое детство. У меня очень много друзей и знакомых живет в Азербайджане, конечно, я очень люблю эту страну. Я до сих пор думаю на азербайджанском языке. Но мой бизнес и довольно длительные годы жизни напрямую связаны с Россией, я являюсь российским гражданином. Мне часто приписывают в СМИ наличие нескольких паспортов и нескольких гражданств в самых разных странах. Так вот, официально заявляю – у меня российский паспорт и я – гражданин России. Я полюбил эту страну и не собираюсь ничего менять в своей жизни в связи с этим.

— Как Вы оцениваете деятельность азербайджанских диаспорских организаций в мире?

— Азербайджанцам нужно быть сплоченными, поддерживать друг друга вне зависимости от того, где они живут. Я искренне считаю, что азербайджанцы должны сплотиться вокруг одного лидера и поддерживать его во всех начинаниях. Любого выступающего против президента Азербайджана Ильхама Алиева я считаю выступающим против меня. Я довольно часто бываю в Азербайджане и вижу как меняется и растет страна. Как меняется отношение к Азербайджану во всем мире. Огромное количество туристов стало приезжать в Азербайджан и это не предел, я думаю что Баку очень перспективный туристический город. Сюда должны приезжать еще больше туристов и я верю, что так и будет. И мне очень импонируют эти перемены. Главное, на мой взгляд, не останавливаться. Продолжать развивать и любить свою страну. Сегодняшний лидер Азербайджана это понимает и делает все возможное для этого.

— В свое время Вы поддерживали команду Клуба веселых и находчивых «Парни из Баку». Последние два года азербайджанские телеканалы не ценят театр «Планета парни из Баку» и не допускают их к эфиру. Как Вы оцениваете такое холодное отношение к театру профессиональных актеров, которые в свое время завоевали звание «Чемпионы века» и пропагандировали миру азербайджанскую культуру?

— Считаю непростительно ошибочной такое отношение к «Парням из Баку». Эти талантливые ребята сделали и продолжают делать много во имя пропаганды культуры Азербайджана. Считаю, что они смогли бы составить на российских телеканалах достойную конкуренцию «Уральским пельменям» и «Comedy Club». Я вообще счтиаю, что азербайджанская культура не достаточно популяризируется сегодня в средствах массовой информации. Что довольно таки обидно, так как азербайджанскому народу есть что показать и рассказать о себе.

«Мы друзья с Юрием Лужковым»

— Как складываются Ваши отношения с миллионерами России и Азербайджана?

— Я общаюсь с людьми не смотря на их национальность и материальный достаток. Для меня главное – человеческие качества. Поэтому я не выбираю свой круг общения по финансовым параметрам. И простой человек и миллионер могут быть как очень хорошим, так и очень плохим человеком. Что касается азербайджанцев – то у меня очень много друзей среди них, но я никогда не делил и делю их на богатых и бедных.

— Современный миллионер. Какими качествами он должен обладать кроме деловой хватки и чутья?

— Чистой совестью. Ну и конечно нужно быть готовым ко всему. Главное правильно относится к происходящему и никогда не сдаваться.

— Поддерживаете ли Вы контакты с бывшим московским мэром Юрием Лужковым?

— Да, мы друзья с Юрием Михайловичем. Мне очень импонирует его отношение к жизни, оптимизм и вера в лучшее будущее.

«Мне очень льстит, что мне приписывали роман с Моникой Белуччи»

— На организуемые Вами мероприятия часто приглашались певцы мировой величины. На Ваших днях рождения и других вечеринках пели Шакира, Дженнифер Лопез, Рики Мартин, Робби Уильямс, Мерайя Керри, Уитни Хьюстон, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие. Об этом ходили чуть ли не легенды. А сейчас об этом пишется меньше.

— Ко мне и сейчас часто приезжают известные артисты. Со многими у меня сложились теплые дружеские отношения. Например, на мой юбилей, который был в октябре 2016 года, приезжало много известных исполнителей. Причем они выступали совершенно бесплатно. Прежде всего, я имею в виду Николая Баскова. Также я поддерживаю теплые отношения и с Филиппом Киркоровым и многими другими.

— Какие азербайджанские певцы являются вашими любимыми?

— Я очень люблю слушать записи в исполнении Сары Гадимовой. Мне очень нравятся Зейнаб Ханларова и Акиф Исламзаде. Из молодых певцов я бы выделил Эюба Ягубова, Хайяма Нисанова, Эльтона и Аббаса.

— Смотрите ли вы азербайджанские телеканалы и фильмы?

— Да. Мне нравятся ретроспективные показы старых азербайджанских фильмов, снятых в советские годы. С ними я возвращаюсь в свое прошлое. В свое детство, юность.

— Вы, практически, не даете интервью СМИ. В чем причина?

— Я часто слышал о том, что известные люди говорят в интервью одно, а пресса преподносит сказанное ими в полностью искаженном виде. Журналисты часто переиначивают сказанное человеком, вырывают предложения из контекста. Мне не хотелось бы, чтобы мои слова перевирали. Кроме того, я не гонюсь за популярностью. Мне это не нужно.

— Я не зря задал предыдущий вопрос. Вы обвиняете прессу в искажении интервью. Иногда и без интервью о Вас распространяется различная информация. Например, во многих передачах Вас называли заказчиком покушения на жизнь Авраама Руссо. Хотел бы узнать Ваше отношение к таким обвинениям.

— Я не имею к этому никакого отношения. Действительно, в начале его карьеры я помогал Руссо деньгами и своими связями. Но впоследствии, по мере роста его популярности моя помощь стала ему не нужна, и наши дороги разошлись.

— Разрыв Моники Белуччи с мужем Венсанном Касселем многие СМИ связали с существующей между Вами и всемирно известной актрисой симпатией. Как это известие было воспринято в Вашей семье?

— Мое имя часто упоминают в связи со многими известными музыкантами и представителями шоу-бизнеса. Мне, конечно, очень льстит, что мне приписывали роман с одной из самых красивых женщин планеты, но я очень дорожу своей семьей и люблю свою жену, с которой мы вместе всю жизнь.

— Какое место в Вашей жизни занимает семья? Что для Вас первостепенно? Семья или бизнес?

— Семья для меня – самое главное в жизни. Моя жена, мои дети и внуки – вот для чего я строил свой бизнес. У меня два замечательных сына, и уже четверо внуков – один внук и три внучки, младшая из которых родилась сегодня – 3 февраля. Мой сын решил назвать ее в честь своей матери – моей жены. Я думаю даже из этого факта видно как дружна и сплоченна моя семья.

— Чем занимаются Ваши сыновья?

— Мои сыновья уже взрослые семейные люди. Они сами строят свою жизнь. Сейчас оба моих сына занимаются своим бизнесом, каждый из них сам зарабатывает деньги и обеспечивает свою семью.

— Тельман Исмаилов также известен в связи с благотворительными акциями…

— (перебивая) Я считаю, что благотворительность не терпит лишнего шума и афиширования. Это личное дело каждого, и об этом говорить не нужно. Но, конечно, когда у меня была такая возможность, я помогал и конкретным людям и некоторым организациям — театрам, церкви, детям… Если Господь даст мне такую возможность в будущем, я буду это делать и дальше.

«Я готов создать хорошую футбольную школу в Азербайджане»

— Вы являлись спонсором турецкой футбольной команды «Антальяспор». Готовы ли Вы в будущем оказывать спонсорскую поддержку другим клубам? Являетесь ли футбольным болельщиком?

— Когда, опять-таки, у меня была такая возможность, я поддерживал некоторые спортивные организации. Например, «Антальяспор» и некоторые другие. Считаю важным воспитывать собственные молодые спортивные кадры в своей стране и обходиться без помощи легионеров. Хотелось бы когда-нибудь, когда мои проблемы закончатся, создать хорошую спортивную школу и в Москве, и в Азербайджане. Готов создать в будущем новый азербайджанский футбольный клуб.

Кстати, хотелось бы отметить успешное выступление сборной Азербайджана в отборочном цикле Чемпионата мира по футболу. Две победы и ничья в трех стартовых матчах переполнили наши сердца чувством гордости за азербайджанский спорт.

— Не хотелось ли Вам когда-нибудь начать писать мемуары?

— Мемуары обо мне пишет один мой знакомый вот уже в течение трех лет. Не буду называть его имени. Когда я спрашиваю у него, когда же он, наконец, закончит писать, он отвечает: «Вокруг тебя происходит столько событий, что приходится постоянно писать продолжение истории». Так что, даже и не знаю, увидят ли свет мемуары обо мне или нет. Но для меня главное не быть увековечим в мемуарах, а быть в сердце моих близких и друзей.