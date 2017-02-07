Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 22 раза.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селах Барекамаван, Шаваршаван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы и на безымянных высотах Газахского района, в селах Агбулаг и Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Физулинского и Ходжавендского районов.