Баку и Киев договорились не пропускать товары, произведенные на оккупированных азербайджанских и украинских территориях, без одобрения официальных властей.

Об этом заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

«Во время визита президента Петра Порошенко в Баку главы двух государств дали поручения руководителям таможенных структур Украины и Азербайджана встретиться и обговорить вопрос пропуска товаров, поступающих с оккупированных территорий двух стран. Главы таможенных структур встретились и выработали механизм, согласно которому товары с этих территорий могут поставляться в том случае, если лицензированы центральным властями — Киевом и Баку», — сказал А.Мищенко.

По словам дипломата, товары, производимые в Нагорном Карабахе, могут пересечь границу Украины только с одобрения Баку. Аналогичную схему применяет Азербайджан в отношении товаров, поступающих из Донбасса. «К примеру, маркировка на шампанском. Если там написано Украина, Артемовский завод (Донбасс), значит все нормально. А если какая-та Новороссия или еще что-то в этом духе, то естественно Азербайджан не будет их принимать. Подобный подход применяется и к товарам из Нагорного Карабаха»,- отметил А.Мищенко.

«Правила и циркуляры начали действовать сразу же, как президенты дали поручения. Здесь не надо подписывать какие-то межгосударственные соглашения. Соответствующий документ был подписан главами таможенных структур», — добавил посол.