Израильский парламент принял закон, который позволит легализовать тысячи домов, самовольно возведенных еврейскими поселенцами на частных палестинских землях оккупированного Западного берега реки Иордан.

Как передает РИА Новости, инициатива, поддержанная правым правительством Биньямина Нетаньяху, предлагает заменить практикуемый ныне снос поселенческого самостроя передачей его в долгосрочную аренду («до определения политического статуса региона») нынешним пользователям с выплатой компенсации палестинским собственникам земельных наделов.

За закон во втором и заключительном, третьем, чтении проголосовали 60 депутатов из 120, против — 52.

Новый закон позволит задним числом легализовать примерно четыре тысячи «единиц жилья» путем фактической экспроприации 800 гектаров частной палестинской земли на Западном берегу, подсчитала израильская правозащитная организация «Шалом Ахшав» («Мир сейчас»).

«С момента вступления в силу настоящего закона будут прекращены все процессы по разрушению сооружений в израильских поселениях в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега – ред.), за исключением тех зданий, относительно которых уже был издано постановление суда, предписывающее их разрушение. Тот, кто доказал право собственности на эти земельные участки получит компенсацию в размере 125% их стоимости, либо другие земельные участки», — говорится в пояснительных материалах к документу.

Организация освобождения Палестины (ООП) раскритиковала Израиль за принятие закона о легализации самостроя поселенцев на Западном берегу реки Иордан, передает агентство Франс Пресс.

Как говорится в заявлении ООП, закон демонстрирует «желание израильского правительства уничтожить все шансы на политическое решение конфликта».

Госдепартамент США отказался комментировать новый закон Израиля о легализации самостроя, сообщило агентство Франс Пресс.

«Администрации (США — ред.) требуется возможность полных консультаций со всеми сторонами относительно того, как продвигаться в этом вопросе. На данный момент есть основания полагать, что закон будет рассмотрен соответствующими израильскими судами, и администрация Трампа воздержится от комментария по закону до тех пор, пока не будет соответствующего решения суда», — заявил представитель госдепартамента.