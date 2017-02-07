Как передает телеканал Дождь, об этом он заявил в эфире передачи The O’Reily Factor.

«Администрация Путина в Москве требует, чтобы я —скромный корреспондент — извинился. Я работаю над этими извинениями, но это может занять некоторое время. Можете спросить об этом примерно в 2023 году», — сказал он.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что слова ведущего «недопустимы».

«Мы считаем слова со стороны корреспондента Fox недопустимыми, оскорбительными и предпочли бы получить извинения от такой уважаемой телекомпании. Слова Трампа оставлю без комментариев», — сказал Песков.

Фразу о том, что «Путин — убийца», О’Райли произнес в ходе интервью с Дональдом Трампом, которое вышло в эфир в воскресенье, 5 февраля. Трамп в ответ на реплику ведущего отметил, что «есть много убийц». «У нас много убийц. Думаете, наша страна такая уж невинная?» — сказал он.

В 2015 году ведущий шоу Morning Joe в разговоре с Трампом заявил, что»Путин убивает журналистов, которые с ним не согласны«. Трамп в ответ на это сказал, что на счету США «тоже много убийств».