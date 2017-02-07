Fox News Channel host Bill O'Reilly poses on the set of his show "The O'Reilly Factor" in New York March 17, 2015. REUTERS/Brendan McDermid (UNITED STATES - Tags: ENTERTAINMENT MEDIA) - RTR4TR3W

Ведущий телеканала Fox News Билл О’Райли, накануне назвавший российского президента Владимира Путина «убийцей», сказал, что извинится за свои слова «в 2023 году».

Как передает телеканал Дождь, об этом он заявил в эфире передачи The O’Reily Factor.

«Администрация Путина в Москве требует, чтобы я —скромный корреспондент — извинился.  Я работаю над этими извинениями, но это может занять некоторое время. Можете спросить об этом примерно в 2023 году», — сказал он.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что слова ведущего «недопустимы».

«Мы считаем слова со стороны корреспондента Fox недопустимыми, оскорбительными и предпочли бы получить извинения от такой уважаемой телекомпании. Слова Трампа оставлю без комментариев», — сказал Песков.

Фразу о том, что «Путин — убийца», О’Райли произнес в ходе интервью с Дональдом Трампом, которое вышло в эфир в воскресенье, 5 февраля. Трамп в ответ на реплику ведущего отметил, что «есть много убийц». «У нас много убийц. Думаете, наша страна такая уж невинная?» — сказал он.

В 2015 году ведущий шоу Morning Joe в разговоре с Трампом заявил, что»Путин убивает журналистов, которые с ним не согласны«. Трамп в ответ на это сказал, что на счету США «тоже много убийств».