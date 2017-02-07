6 февраля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Европейским Союзом, высказана уверенность в дальнейшем развитии связей. Было подчеркнуто, что идет работа над новым документом о сотрудничестве и партнерстве между Азербайджаном и Европейским Союзом, после подписания которого наши отношения во всех сферах еще больше укрепятся и расширятся.

В ходе беседы было отмечено хорошее сотрудничество Азербайджана со странами мира, в том числе с Европейским Союзом, в области диалога между цивилизациями и культурами.

На встрече было отмечено, что Азербайджан наладил хорошее сотрудничество с Европейским Союзом также в области образования и гуманитарных сферах.

Во время беседы было подчеркнуто, что диверсификация экономики и экспорта является приоритетным вопросом в Азербайджане, а также состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области энергетики и транспорта и по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.