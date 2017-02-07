Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили считает, что возможное принятие парламентским большинством поправки в Конституцию о сокращении полномочий президента и его избрания не прямым голосованием, а депутатами в парламенте нарушит баланс между ветвями власти. Об этом пишет «Интерфакс».

«Когда мы видим, что в государстве власть сконцентрирована вокруг одной политической партии, мы должны думать не о том, как ослабить государственные институты, наоборот, мы должны думать, как создать уравновешенные механизмы управления», — сказал Г.Маргвелашвили в понедельник в эфире грузинского телеканала «Иберия».

Он считает, что избрание президента Грузии в парламенте не могло и не может быть общественным заказом.

«Я не могу себе представить, чтобы наш народ обратился к политикам с просьбой передать им свое право избирать президента, однако после победы в парламентских выборах в октябре прошлого года власть оказалась сконцентрирована в руках правящей партии «Грузинская мечта», для которой тема избрания президента оказалась первостепенной», — заявил Г.Маргвелашвили.

По его словам, заказ общества новым властям — это решить экономические проблемы, обеспечить безопасность государства на фоне обострившейся обстановки в регионе, но в этих направлениях многие вопросы не решены.

С декабря прошлого года в Грузии была создана государственная конституционная комиссия, которая в течение четырех месяцев должна представить на рассмотрение парламента ряд изменений в Конституцию. Среди этих поправок комиссия, в которой большинство ее членов представляют интересы правящей партии «Грузинская мечта», рассматривает поправку о сокращении полномочий президента и его избрания в парламенте, а не прямым голосованием.