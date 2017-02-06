Государственного культа лидера украинских националистов времен Второй мировой войны Степана Бандеры не существует. Об этом в интервью телеканала «112 Украина» заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«В Украине нет никакого государственного культа Бандеры. Мне кажется, что такие вещи недопустимы для политика, который должен был бы с уважением относиться к соседу, с которым он пытался бы наладить приятельские отношения. Для многих украинцев такое навязывание собственного видения украинского прошлого слишком серьезно напоминает то, как нам пытались навязать свою оценку с востока», — заявил Вятрович.