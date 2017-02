Палестинец, чей салон находится на территории сектора Газа, начал делать прически своим клиентам с использованием огня. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на UPI.

По информации издания, 37-летний Рамадан Эдван (Ramadan Edwan) использует языки пламени вместо фена из-за проблем с электричеством. Парикмахерская находится на территории лагеря для беженцев Рафах на границе с Египтом.

Отмечается, что Эдван обрабатывает волосы клиентов легковоспламеняющимся порошком или жидкостью, поджигает и укладывает. Подобная техника привлекла к парикмахерской Эдвала повышенное внимание. Как пишет UPI, к ней прибегает и мастер из Индии, имя которого не указано, а также испанец Альберто Олмедо (Alberto Olmedo).

Ramadan Edwan a Palestinian barber uses fire in a hair-straightening technique at his salon in the Rafah refugee camp #Gaza #AFP @MahmudHams pic.twitter.com/eTYrCU8sxW

— AFP Photo (@AFPphoto) 2 февраля 2017 г.